NABU: Artenvielfalt muss Chefsache werden / Weltnaturschutzkonferenz: Trotz einiger guter Beschlüsse schlechte Aussichten für wirksamen UN-Vertrag

Sharm el-Sheich (ots) - Die 14. Weltnaturschutzkonferenz (CBDCOP14) endet heute mit wichtigen Beschlüssen, die den Weg zu einemweltweiten Abkommen gegen das Artensterbens weisen. Dieses soll 2020in Peking verabschiedet werden. Der NABU bewertet die insgesamt fast40 Beschlüsse überwiegend positiv. "Die Chancen stehen dennochschlecht bis 2020 ein ausreichend ambitioniertes Abkommen zuschließen", so Thomas Tennhardt, NABU-Vizepräsident, "Der dramatischeRückgang der Artenvielfalt und die Zerstörung ganzer Ökosystemebedroht das Überleben der Menschheit. Hunger, Flucht undbeschleunigter Klimawandel sind die Folge, wenn Meere überfischt,Insekten vergiftet und Wälder abgeholzt werden. SolangeRegierungschefs wie Angela Merkel und Emmanuel Macron ihreUmweltbeamten mit den Verhandlungen allein lassen und gleichzeitig inBrüssel eine zerstörerische Agrarpolitik bis 2030 zementieren, bleibtdie Biodiversitätskonvention leider ein zahnloser Tiger." Der Schutzder Natur müsse endlich Chefsache werden.Über zwei Wochen verhandelten die Vertreter von 196 Regierungenüber die Zusammensetzung von Arbeitsgruppen, die das PekingerAbkommen aushandeln sollen, über Beteiligungsprozesse undvorbereitende Studien. Hierbei setzte sich die Bundesregierungbesonders für die Einbeziehung der Zivilgesellschaft ein, was derNABU begrüßt, der die Verhandlungen vor Ort beobachtete. Streitentbrannte aber bereits jetzt über die Finanzierung des künftigenAbkommens. Viele Entwicklungsländer sind nicht bereit, die Kosten fürzusätzliche Maßnahmen in ihren Ländern zu übernehmen. Sie sehen dieVerantwortung bei den Industriestaaten und verlangen mehrFinanzhilfen. Der NABU und andere Umweltverbände drängten daher aufsofortige und vor allem faire Finanzverhandlungen. "Ohne eineEinigung beim Geld droht Peking zu einem Fiasko zu werden. Hiermüssen alle Staaten ihrer Verantwortung gerecht werden und nichtlänger auf Zeit spielen", so Konstantin Kreiser, NABU-Leiter GlobaleNaturschutzpolitik.Um die Entwicklungsländer glaubwürdig zu eigenen Anstrengungen zubringen, muss Europa seine Hausaufgaben machen. In zwei Wochen kommendie Staats- und Regierungschefs der EU zu ihrem Haushaltsgipfel fürdie Jahre 2021 bis 2027 zusammen. Der NABU erwartet vonBundeskanzlerin Angela Merkel ein klares Eintreten für eineausreichende Naturschutzfinanzierung. 15 Milliarden Euro müssenjährlich für den Erhalt der Biodiversität reserviert werden,ansonsten wird Europa keine Chance haben seine globalen Natur-schutzverpflichtungen einzuhalten. Derzeit blockiert dasBundeslandwirtschaftsministerium eine hierfür nötige Neuausrichtungvon Agrarsubventionen, im Widerspruch zum Koalitionsvertrag.Mehr Infos: www.NABU.de/CBDhttps://blogs.nabu.de/naturschaetze-retten/category/weltweit/Pressekontakt:Konstantin Kreiser, NABU-Leiter Globale Naturschutzpolitik vor Ort inSharm el-Scheich, Mobil +49 (0)172.4179730, E-Mail:konstantin.kreiser@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell