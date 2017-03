NABU: Alarmierende Werte bei Abgasmessungen an Bord der AIDA Prima

Berlin (ots) - Verdeckte Abgasmessungen desARD-Verbrauchermagazins "Plusminus" entlarven das "Vorzeigeschiff"der Kreuzfahrtflotte von AIDA Cruises als Dreckschleuder. Die AIDAPrima ist keineswegs so sauber, wie das Unternehmen behauptet. ImGegenteil: Aus dem Schornstein raucht es gewaltig. An Deck desOzeanriesen wurde eine alarmierende Konzentration der als besondersgesundheitsgefährdend geltenden ultrafeinen Partikel gemessen: Bis zu500.000 Partikel je Kubikzentimeter zeigte das Messgerät an der gutbesuchten Kunsteislaufbahn an. Im Durchschnitt der halbstündigenMessung lagen die Werte dort mit 68.000 Partikeln je Kubikzentimeterrund 50mal höher als bei sauberer Seeluft zu erwarten wäre."Die Abgaswerte auf der AIDA Prima sind erschreckend hoch. DieCrew und die Passagiere an Bord werden Konzentrationgesundheitsgefährdender Luftschadstoffe ausgesetzt, die weit über demNiveau stark befahrender Straßen liegen. Die dokumentierten Messwertesind zudem ein eindeutiger Hinweis darauf, dass der von AIDAangekündigte Partikelfilter auch fast ein Jahr nach der Jungfernfahrtimmer noch nicht in Betrieb ist. Hier werden Kunden undÖffentlichkeit bewusst mit falschen Versprechungen über dietatsächlichen Umweltauswirkungen des AIDA-Flaggschiffs getäuscht",sagte NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller.Dass nun bereits auf einem weiteren Kreuzfahrtschiff die hoheAbgasbelastung an Deck belegt werden kann, weise klar darauf hin,dass es sich hier nicht um Einzelfälle, sondern ein grundsätzlichesProblem der Kreuzfahrtbranche handele. "Erst im Januarveröffentlichte das französische TV-Magazin "Thalassa" erstmalsErgebnisse verdeckter Abgasmessungen auf einem Kreuzfahrtschiffwährend einer Mittelmeerreise. Auch der NABU hatte zuvor bereitsmehrfach die extreme Abgasbelastung in Hafenstädten und anKreuzfahrtterminals nachgewiesen und die Reeder auf diegesundheitsgefährdende Wirkung hoher Feinstaubkonzentrationenaufmerksam gemacht. Bereits im vergangenen Jahr konnte derUmweltverband zudem aufdecken, dass das vollmundig angeprieseneFiltersystem der AIDA Prima nicht in Betrieb war, was das Unternehmendarauf hin auch eingestand."Leider lehnen die Reeder nach wie vor das Angebot ab, mit demNABU und unabhängigen Gutachtern offizielle Messungen auf ihrenSchiffen durchzuführen und die Ergebnisse zu veröffentlichen", sagteNABU-Leiter Verkehrspolitik Dietmar Oeliger. Die Branche weiß um dasProblem, weigert sich aber aus Kostengründen, auf das giftigeSchweröl zu verzichten und die nötigen Filter einzusetzen.2013 hatte AIDA angekündigt, die gesamte Flotte bis zum Ende desJahres 2016 mit Rußpartikelfiltern und Stickoxidkatalysatorenausrüsten zu wollen. Dieses öffentliche Statement des deutschenBranchenführers wurde von Umweltverbänden wie dem NABU als wichtigesund überfälliges Zeichen gewertet, die niedrigen Umweltstandards aufSee durch freiwillige Maßnahmen anzuheben. Auch auf die Verwendungvon Schweröl wollte das Unternehmen auf seinen neuen Schiffenverzichten, Doch bis heute wurde keine dieser Ankündigungenrealisiert.Derweil raten sowohl die Deutsche Lungenstiftung wie auch derPneumologenverband Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen,sich aufgrund der Abgasbelastung nur in bestimmten Bereichen an Deckvon Kreuzfahrtschiffen aufzuhalten und das Einatmen vonSchiffsabgasen zu vermeiden. Auch die Weltgesundheitsorganisation(WHO) stufte Dieselabgase unlängst als ebenso krebserregend ein wieden Gefahrenstoff Asbest.Mehr Informationen unter: http://ots.de/3Kkny undhttp://ots.de/zVTKqKostenfreie Pressefotos:www.nabu.de/presse/pressebilder/index.html#kreuzfahrtschiffeKostenfreies Footage:www.nabu.de/presse/audio-und-video/index.htmlwww.youtube.com/watch?v=z_xol99dGSQ&feature=youtu.beARD-"Plusminus" am 8.3.: http://ots.de/tbMgMLink zum TV-Beitrag des Magazins "Thalassa":www.france3.fr/emissions/thalassa/diffusions/20-01-2017_535879Pressekontakt:Dietmar Oeliger, Leiter Verkehrspolitik, Tel. +49 (0)30.284984-1613oder Mobil +49 (0)172.9201823, E-Mail: Dietmar.Oeliger@NABU.deDaniel Rieger, Referent Verkehrspolitik, Tel. +49 (0)30.284984-1927oder Mobil +49 (0)174.1841313, E-Mail: Daniel.Rieger@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole FlöperTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell