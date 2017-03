NABU: 1,5 Millionen Vögel sterben pro Jahr an Stromleitungen

Berlin (ots) - Mindestens 1,5 Millionen Vögel kollidieren pro Jahran Hochspannungsleitungen. Das ermittelte ein vom NABU beauftragtesGutachten ("Vogel-Kollisionsopfer an Hoch- undHöchstspannungsfreileitungen in Deutschland - eine Abschätzung"). DieGutachter berechneten das Risiko von Vögeln gegen freistehendeHochspannungsleitung zu fliegen auf Grundlage vorliegender Daten ausEuropa und auf Basis von 61.000 Kilometer Freileitungen. Insgesamtsei davon auszugehen, "dass es in Deutschland jährlich zuKollisionsopfern an Vögeln in der Größenordnung zwischen 1,5 bis 2,8Millionen Individuen kommt", so das Ergebnis. Der NABU fordert einenachträgliche Sicherung der Leitungen sowie eine sorgfältige Planungkünftiger Trassen."Die Verluste könnten um bis zu 90 Prozent vermieden werden: Mitden richtigen Vogelschutzmarkierungen an den besonders schlecht zusehenden Erdseilen über den Leitungen könnten vor allem die bereitsbestehenden Trassen nachgerüstet werden", sagtNABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. "Da es dazu allerdings, trotzinternationaler Abkommen, keine gesetzliche Verpflichtung gibt, habendie Netzbetreiber bisher nur wenige Freileitungen vogelsichergemacht."Verbesserte rechtliche Vorgaben wären für die vollständigeNachrüstung nötig. Dabei hätten Vogelschutz- und Rastgebiete mitkollisionsgefährdeten Arten oberste Priorität. Der NABU schätzt, dassdies zehn bis 15 Prozent der bestehenden Leitungen betreffen würde."Aus Vogelschutzgründen wären Erdkabel die beste Variante. DerGesetzgeber sollte sie bei keinem Netzausbauvorhaben pauschalausschließen", so Miller.Zur Nachrüstung fordert der NABU, schwarz-weiße Plastikstäbe andie Freileitungen zu hängen. "Vor allem Großvögel wie Trappen,Kraniche und Störche sowie Schwäne und fast alle anderen Wasservögelsind von tödlichen Kollisionen an Freileitungen betroffen. Sie habeneher einen guten Rundumblick, können aber schlecht nach vornfokussieren. Für ein unerwartetes Hindernis sind sie nichtmanövrierfähig genug", sagt NABU-Vogelschutzexperte Eric Neuling.Auch die schnell fliegenden Watvögel seien gefährdet. Bewegliche undkontrastreiche Markierungen sorgen dafür, dass die Tiere dasHindernis frühzeitiger ausmachen.Das Kollisions-Risiko erhöht sich auch für nachtaktive oder nachtsziehende Vögel. Einen großen Einfluss kann auch das Wetter haben."Bei dichtem Nebel kam es im Dezember 2015 zum Beispiel zu einerMassenkollision von etwa 100 Kranichen im Westen Brandenburgs obwohldie Leitung markiert war", so Neuling. Die wirkungslosen Markierungenwurden schnell durch bessere Modelle ausgetauscht."Im Hoch- und Höchstspannungsnetz sind Kollisionen für Vögel diefast ausschließliche Todesursache an oberirdischen Stromleitungen,während im Mittelspannungsbereich der Stromschlag auf ungesichertenStrommasten die größte Gefahr darstellt", so Neuling. Im Zuge des fürdie Energiewende erforderlichen Übertragungsnetzausbaus muss derVogelschutz bei jeder einzelnen Vorhabenplanung eine viel höhereAufmerksamkeit erfahren. Beim Neubau von Trassen können Vögel vorallem geschützt werden, wenn zumindest Gewässer und Rastgebiete, indenen kollisionsgefährdete Arten vorkommen, großräumig gemiedenwerden. Vogelschutzgebiete sollten sowieso tabu sein.Hintergrund zur Studie:Mit dem Gutachten wurde das Büro TNL Umweltplanung inHungen/Hessen beauftragt. Die Kollisionszahl wurde aus derVerschneidung mehrerer Quellen ermittelt: Studien zu Leitungsanflügenvor allem aus dem europäischen Raum, das artspezifischeKollisionsrisiko, umfangreiche aktuelle Rast- und Brutvogeldatensowie Verteilung und Umfang des deutschen Übertragungsnetzes.Die Studie zum Download unter: www.NABU.de/stromleitungPressekontakt:Eric Neuling, NABU-Vogelschutzexperte,Tel. +49 (0)30.28 49 84-1812, E-Mail: Eric. Neuling@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole FlöperTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell