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ONCOSIL MEDICAL LTD - N6A: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
04.05.20 09:11
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN ONCOSIL MEDICAL LTD N6A AU000000OSL3 AB/FROM ONWARDS 04.05.2020 08:05 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,0545 €
|0,056 €
|-0,0015 €
|-2,68%
|04.05./10:31
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000OSL3
|A1WZU4
|0,13 €
|0,019 €
= Realtime
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