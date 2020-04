ENTGEGEN UNSERER HEUTIGEN NEWSBOARD VON 07:34 UH WIRD FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 28.04.2020 DOCH EX DIVIDENDE GEHANDELT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. CONTRARY TO OURS NEWSBOARD FOM =7:34H TODAY THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 28.04.2020. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF PRC ADJUST N4RN NL0012365084 NSI N.V. NEW 1,12 EUR