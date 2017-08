N26 steigert Kundenzahl auf über 500.000 Kunden (FOTO)

--------------------------------------------------------------Mehr Informationhttp://ots.de/lIgYs--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Die mobile Bank N26 hat die 500.000 Kunden-Marke erreicht. Alleinin den letzten 5 Monaten haben sich 200.000 neue Kunden für N26entschieden. Das Wachstum basiert primär auf Empfehlungen bestehenderKunden und unterstreicht eindrucksvoll die Bedeutung positiverErfahrungen mit N26. Durchschnittlich gewinnt N26 täglich mehr als1.500 neue Kunden.Im Rahmen der Strategie, Kunden die besten digitalen Angebote aufeiner Plattform zu bieten, hat N26 in den vergangenen Monaten dasProduktangebot rund ums Girokonto konsequent ausgebaut. Seit Aprilbietet die mobile Bank ein Geschäftskonto für Selbstständige undFreiberufler, im Mai folgte ein Festgeld-Sparangebot in Kooperationmit WeltSparen, im Juni ging der Versicherungsservice inPartnerschaft mit Clark an den Start. Als letzte Neuerungen folgtenim Juli die Erweiterung des bestehenden Kreditangebots durch dieIntegration von auxmoney auf die N26 Plattform und die erste nativeApp-Integration des Mastercard SecureCode für mehr Sicherheit imMobile Banking und bei Online-Zahlungen. Ziel ist es, dasProduktangebot auch in den internationalen Märkten weiter auszubauen.Angekündigt wurde bereits die Unterstützung von Apple Pay durch N26in Italien, Spanien und Frankreich in diesem Jahr."Der wesentliche Treiber für unser Wachstum sind unsere Kunden,die unser Produkt weiterempfehlen. Dadurch realisieren wir deutlichniedrigere Kunden-Akquisitionskosten. Dieses exponentielle Wachstumbestätigt unser Ziel, in den nächsten Jahren die führende mobile Bankfür digitale Kunden in Europa zu werden," sagt Valentin Stalf,Gründer & CEO von N26.Im Januar 2016 feierte N26 seinen 100.000sten Kunden. Seither hatsich die Wachstumsgeschwindigkeit mehr als vervierfacht. DasTransaktionsvolumen erreicht über 5 Mrd. Euro. N26 Kunden haben 170verschiedene Nationalitäten, nutzen ihre Karte in 207 verschiedenenLändern und haben in über 143 Währungen bezahlt. Heute sind 40% derN26 Kunden über 35 Jahre alt.Über N26N26 ist Europas erste mobile Bank mit europäischer Vollbanklizenzund setzt neue Standards im Banking. N26 hat Banking fürs Smartphonedesigned: einfach, schnell und zeitgemäß. Ein Konto kann in nur achtMinuten und komplett am Smartphone eröffnet werden. Kunden könnenGeld in derselben Sekunde mit wenigen Klicks an Freunde und Kontakteper E-Mail oder SMS senden. 2013 von Valentin Stalf und MaximilianTayenthal gegründet, hat N26 290 Mitarbeiter und seit dem Start vorzwei Jahren über 500.000 Kunden akquiriert. Die Bank ist in folgendenLändern aktiv: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg,Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, Slowakei und Spanien.Seit Januar 2015 ist N26 für Android, iOS und Desktop erhältlich.Neben Li Ka-Shings Horizons Ventures and Valar Ventures habenMitglieder des Zalando Management Boards, EarlyBird Ventures,Redalpine Ventures und weitere in Summe über 55 Millionen US-Dollarin N26 investiert.Pressekontakt:Website: n26.com | Twitter: @n26 | Facebook: facebook.com/n26N26 PressekontaktAnja SchlenstedtLauren Robsonpress@n26.comOriginal-Content von: N26 GmbH, übermittelt durch news aktuell