N26 fügt mit Barcelona einen dritten Standort nach Berlin und New York hinzu / N26 eröffnet zweites europäisches Büro in Barcelona

Berlin (ots) - Die mobile Bank N26 kündigte heute im Rahmen derMoneyConf in Dublin an, am 1. September ein zweites europäisches Büroin Barcelona zu eröffnen. Barcelona ist als gut entwickelteseuropäisches Technologiezentrum bekannt und verfügt über einausgezeichnetes Ökosystem sowohl im Hinblick auf Technologie als auchUnternehmertum. Dieser Schritt ermöglicht es N26, neue Talente zugewinnen, die das schnelle Wachstum des Teams der mobilen Bankunterstützen. Bis Ende 2019 plant N26 ein Team von über 100Technologie- und Produktexperten vor Ort in Barcelona zu haben.Das neue Büro in Barcelona wird sich primär auf die Produkt- undTechnologieentwicklung fokussieren. Der Bewerbungsprozess ist bereitsgestartet ((https://n26.com/en/careers). Die lokalen Teams inBarcelona sollen in den nächsten Jahren kontinuierlich ausgebautwerden. Heute beschäftigt N26 insgesamt über 430 Mitarbeiter. DieEröffnung eines weiteren europäischen Büros an einem attraktivenStandort, neben Berlin, gibt N26 und ihren Mitarbeitern mehrFlexibilität und ist ein wichtiger Schritt ein globaler Arbeitgeberzu werden."Unser Team ist der Schlüssel zum Erfolg und die Eröffnung einesneuen Standortes in Barcelona wird unser Wachstum als einer derweltbesten Arbeitgeber im Bereich Technologie unterstützen. Wirerreichen mehr Talente und bieten internationale Möglichkeiten fürein hoch diverses Team", erklärt Valentin Stalf, CEO von N26.Barcelona ist zu einem der größten europäischenTechnologiestandorte avanciert, mit einer starken Infrastruktur fürUnternehmer. Ausschlaggebend in der Wahl für einen neuen Standortwaren neben dem existierenden Ökosystem, die hohe Lebensqualität inBarcelona und die Bedeutung von Spanien als einer der europäischenKernmärkte für N26. N26 hat Anfang des Jahres ein Team für denspanischen Markt aufgebaut und vertieft durch die Eröffnung des neuenStandorts die Verbindung nach Spanien."Barcelona ist eine unserer am schnellsten wachsenden Städte. DieStadt teilt den gleichen internationalen und unternehmerischen Geistwie N26, was sie zu einem idealen Standpunkt für unser ersteseuropäisches Team außerhalb Berlins macht.", sagt Francisco Sierra,General Manager für den spanischen Markt bei N26.2018 war für N26 bislang ein sehr erfolgreiches Jahr im Bestreben,eine Bank zu schaffen, die jeder liebt. Im März hat N26 bereits eine160 Millionen USD Finanzierung bekannt gegeben und in der vergangenenWoche die 1 Mio. Kunden Marke überschritten bei einem monatlichenTransaktionsvolumen von 1 Mrd. Euro.Weitere Informationen zu N26 und die Produkte gibt es hier:www.n26.com.Über N26N26 ist die mobile Bank. N26 hat Banking für das Smartphone neugestaltet - einfach, transparent und frei von versteckten Gebühren.Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gründeten das Unternehmen imJahr 2013 und brachten N26 Anfang 2015 offiziell auf den Markt.Dank des rein digitalen Geschäftsmodells operiert N26 zu deutlichgeringeren Kosten und mit einer schlanken Organisationsstruktur -ohne veraltete IT Systeme und ohne ein teures Filialnetzwerk. DieseKostenvorteile gibt N26 an ihre Kunden weiter.N26 kooperiert mit den innovativsten Fintechs und traditionellenAnbietern, um ihren Kunden die besten Produkte zu bieten. Partnersind u.a. TransferWise (Fremdwährungsüberweisungen), WeltSparen(Sparen), Clark und Allianz (Versicherungen) und auxmoney(Verbraucherkredit). Heute zählt N26 zu den schnellst wachsendenBanken in Europa, hat über 1 Millionen Kunden in 17 Ländern und mehrals 430 Mitarbeiter.Derzeit ist N26 in folgenden Ländern aktiv: Belgien, Deutschland,Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien,Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal,Slowenien, Slowakei und Spanien. 2018 wird N26 auch in die US und UKMärkte eintreten. Bis heute hat N26 $215 Millionen von renommiertenInvestoren eingesammelt, darunter Allianz X, Tencent Holding Ltd, LiKa-Shings Horizons Ventures, Peter Thiels Valar Ventures, Mitgliederdes Zalando Managements und Earlybird Venture Capital.Website: n26.comTwitter: @n26Facebook: facebook.com/n26N26 Pressekontakt:Anja SchlenstedtLarissa Kreutzbergpresse@n26.comOriginal-Content von: N26 GmbH, übermittelt durch news aktuell