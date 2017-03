Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Berlin (ots) - Wenn am 29. März 2017 auf das neue digitaleAntennenfernsehen DVB-T2 HD umgeschaltet wird, gehört auch N24 zumAngebot der HD-Privatsender von "freenet TV".Somit können die Zuschauer via Antenne das Nachrichtenangebot vonDeutschlands führendem Informationssender empfangen und bildstarkeDokumentationen und Reportagen erstmals in Full HD-Qualität erleben.Eine entsprechende Vereinbarung haben die WeltN24 GmbH und MEDIABROADCAST, Teil der freenet Group und Deutschlands größterServiceprovider der Rundfunk- und Medienbranche, geschlossen.Pressekontakt:Florian WidmannMarketing & Commercial SalesTelefon: +49 30 2090 4629E-Mail: florian.widmann@weltn24.deInstagram & Twitter: @N24N24-Presselounge: www.presse.n24.comOriginal-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell