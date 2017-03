N24 knackt die Facebook-Million: Mehr als eine Million Nutzer des Social Networks haben den Sender gelikt (FOTO)

Berlin (ots) -Am gestrigen Mittwoch übersprang N24 mit seiner Facebook-Seite diemagische Zahl von einer Million Fans. Eine siebenstellige Zahl vonNutzern des Social Networks hat damit das N24-Angebot auf Facebookgelikt. Zu Beginn des Jahres hatte N24 noch 953.000 Fans.Der N24-Facebook-Livestream nach dem Anschlag vom BerlinerBreitscheidplatz im Dezember letzten Jahres war mit 14,7 MillionenAbrufen das meist gesehene aus Deutschland kommende Live-Video derFacebook-Geschichte. Als am gestrigen Mittwoch die Schüsse imLondoner Regierungsviertel fielen und Medien unmittelbar in dieLive-Berichterstattung einstiegen, war N24 erneut der meist gesehenedeutsche Live-Stream auf Facebook.Pressekontakt:Andreas ThiemannWeltN24 GmbHMarketing & Commercial SalesTelefon: +49 30 2090 4622Mobil: +49 160 4798354E-Mail: andreas.thiemann@weltn24.deInstagram & Twitter: @N24N24-Presselounge: www.presse.n24.comOriginal-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell