Berlin (ots) - Nun liegt der Ball im Feld von SPD-ParteichefMartin Schulz: Wird Bundespräsident Walter Steinmeier die SPD dochnoch von einer Wiederauflage der Großen Koalition überzeugen, umNeuwahlen zu verhindern? Und was möchten die Deutschen?In einer repräsentativen N24-Mentefactum-Umfrage fordern 53Prozent der Befragten die SPD zu GroKo-Verhandlungen auf. 40 Prozentder Deutschen wollen nicht, dass die SPD neue Koalitionsgespräche mitder CDU/CSU aufnimmt.Besonders stark ist der Ruf nach neuen GroKo-Verhandlungen bei denWählern von CDU/CSU (63 Prozent) und SPD (58 Prozent).Insgesamt ist die Große Koalition nicht der bevorzugte Weg nachdem Scheitern der Jamaika-Sondierungen: Nur 22 Prozent der Deutschensagen, in der jetzigen Situation wäre ihnen eine Große Koalition amliebsten. 30 Prozent bevorzugen hingegen Neuwahlen, 24 Prozent einenneuen "Jamaika"-Versuch. Unbeliebt ist mit 11 Prozent die Optioneiner Minderheitsregierung.Dass Kanzlerin Angela Merkel auch nach dem Scheitern derJamaika-Verhandlungen weiter regiert, finden 58 Prozent der Deutschenrichtig, 35 Prozent halten dies für falsch.Insgesamt haben alle beteiligten Parteien durch dieJamaika-Sondierungen an Glaubwürdigkeit verloren - mit Ausnahme vonBündnis 90/Die Grünen. Am stärksten hat die Glaubwürdigkeit der FDPgelitten: 59 Prozent der Deutschen finden, die FDP habe anGlaubwürdigkeit verloren. Bei der CSU sehen 57 Prozent der Befragteneinen Glaubwürdigkeitsschwund, bei CDU und Bündnis 90/Die Grünen je46 Prozent.Allerdings glauben ebenfalls 46 Prozent der Befragten, dassBündnis 90/Die Grünen sogar eher an Glaubwürdigkeit gewonnen hätten.Einen Zugewinn an Glaubwürdigkeit attestieren die Deutschen außerdemam ehesten der CDU (42 Prozent) gefolgt von CSU (32 Prozent) und FDP(30 Prozent).Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle N24/Mentefactum.Feldzeit: 22.11.2017Befragte: ca. 1.000