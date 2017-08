Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Berlin (ots) -Am Montag, den 21. August wird sich am Himmel über den USA einseltenes astronomisches Naturschauspiel zeigen: Von der West- zurOstküste zieht eine totale Sonnenfinsternis über dennordamerikanischen Kontinent hinweg und taucht die VereinigtenStaaten für kurze Zeit in absolute Dunkelheit. N24 überträgt dasspektakuläre Phänomen in einer Sondersendung am Montag ab 18.25 Uhrlive im TV und im Livestream auf WELT.de.Die N24-Dokumentation "Total Eclipse - Sonnenfinsternis überAmerika" begleitet die hochspannenden wissenschaftlichen undtechnischen Projekte rund um das atemberaubende Spektakel über demnordamerikanischen Kontinent. Das Naturereignis eröffnet derAstronomie die seltene Gelegenheit, die Sonnenkorona - denUrsprungsort gefährlicher Sonnenstürme - genauer zu erforschen.Welche Schlüsse können die Wissenschaftler aus der intensivenBegleitung und Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis über dieBeschaffenheit der Sonne und ihrer Atmosphäre ziehen? Lässt sich dieZerstörung von Satelliten und Stromnetzen durch die gefährlichenSonnenstürme mithilfe neuer Forschungsergebnisse künftig verhindern?Für nicht einmal drei Minuten bietet sich am 21. August dieChance, das schwache Leuchten der kranzförmig angeordneten Strahlender Korona zu untersuchen. Doch die Zeit rennt: Die nächste Eklipsedieser Art wird sich in Nordamerika erst 2019 zutragen."N24 SONDERSENDUNG: Totale Sonnenfinsternis in den USA" am Montag,den 21. August von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr live auf N24 und imLivestream auf www.welt.de"Total Eclipse - Sonnenfinsternis über Amerika" am 6. Oktober um23.05 Uhr in Deutscher Erstausstrahlung auf N24, im Timeshift auf N24Doku und nach Ausstrahlung 30 Tage lang in der N24-Mediathek:www.welt.de/mediathek/Pressekontakt:Daniela LangeN24 ProgrammkommunikationTelefon: +49 30 2090 4625E-Mail: daniela.lange@weltn24.deInstagram & Twitter: @N24N24-Presselounge: www.presse.n24.comOriginal-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell