Berlin (ots) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat nach demAnschlag von London zu Achtsamkeit auch in Deutschland aufgerufen. Esmüsse auch mehr für Islamismus-Prävention und die Früherkennung vonRadikalisierung getan werden, sagte Schulz dem Nachrichtensender N24am Rande der Leipziger Buchmesse:"Wir müssen vorsichtig sein! Wir müssen nach wie vor immer damitrechnen, dass es solche Anschläge gibt. Was wir brauchen ist einBewusstsein dafür. Wir brauchen auch ein Bewusstsein dafür, dassunsere Sicherheitsorgane ausgestattet sein müssen mit denInstrumenten, die sie brauchen, auch mit den Instrumenten derFrüherkennung. Dazu gehört übrigens auch die Prävention in einemstarken Maße. Schulen, Familien, Religionsgemeinschaften, die auchdarauf achten müssen, dass Täter und Gefährder und solche, die in derGefahr sind von denen verführt zu werden, Hilfe bekommen können unddass zu einem frühen Zeitpunkt eingeschritten werden kann, da wo esmöglich ist."Martin Schulz mahnt, sich nicht vom Terror einschüchtern zulassen:"Ich kann nur meine Abscheu und meine tiefe Empörung zum Ausdruckbringen, zugleich aber auch sagen, an die Adresse dieser Leute, dasswir bereit sind für unsere Gesellschaft, für unsere Art desZusammenlebens und gegen diese Verängstigung undEinschüchterungsstrategie uns zu wehren und zu kämpfen."