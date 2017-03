N24-Emnid-Umfrage zur Türkei: Mehrheit fordert Auftrittsverbote für Erdogan und seine Minister / Mehrheit gegen doppelte Staatsbürgerschaft für Türken in Deutschland

Berlin (ots) - Die türkische Regierung provoziert Deutschland mitNazi-Vergleichen und lässt ihre Minister in Deutschland auftreten.Wie finden das die Deutschen?In einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage fordern 76 Prozent derBefragten ein härteres Auftreten der Bundesregierung gegenüberAnkara. Nur 21 Prozent der Deutschen möchten bei der bisherigengemäßigten Linie der Bundesregierung verbleiben.68 Prozent Befragten fordern ein Auftrittsverbot für Erdogan undseine Minister, 64 Prozent wollen die EU-Beitrittsverhandlungenbeenden. 33 Prozent der Deutschen sprechen sich fürWirtschaftssanktionen gegen die Türkei aus, 30 Prozent wollen dasFlüchtlingsabkommen aufkündigen.Obwohl nur eine Minderheit den Flüchtlingsdeal mit Ankaraaufkündigen will, hält fast die Hälfte der Deutschen den Paktgrundsätzlich für einen Fehler: 49 Prozent der Befragten finden denDeal "eher falsch", 44 Prozent "eher richtig".Viele Türken in Deutschland sympathisieren mit Erdogan und seinemReferendum. Da viele Deutsch-Türken die doppelte Staatsbürgerschafthaben, dürfen sie in der Türkei wählen. Sollten sich die inDeutschland lebenden Türken also grundsätzlich für nur eineStaatsbürgerschaft entscheiden müssen? Ja, sagen 56 Prozent derDeutschen. Nur 39 Prozent der Befragten befürworten die doppelteStaatsbürgerschaft für Deutsch-Türken.Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle N24 / Emnid.Feldzeit: 08.03.2017Befragte: ca. 1.000Pressekontakt:N24 ProgrammkommunikationE-Mail: presseteam@n24.deInstagram & Twitter: @N24Original-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell