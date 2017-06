N24-Emnid-Umfrage zur Terrorbedrohung: Gelassen gegen den Terror? Die meisten Deutschen ändern ihr Verhalten nicht / Aber: Zustimmung für schärfere Netzüberwachung

Berlin (ots) - Trotz der erneuten Terroranschläge auf europäischemBoden verändern drei Viertel der Deutschen ihr Verhalten nicht. Ineiner repräsentativen N24-Emnid-Umfrage geben 75 Prozent derBefragten an, bestimmte Situationen wie öffentliche Großereignissenicht zu meiden. 23 Prozent ändern ihr Verhalten allerdings - ausAngst, Opfer eines Anschlags zu werden.Ein knappes Viertel der Befragten (23 Prozent) streitet häufigermit Freunden oder Verwandten über die Terrorbedrohung. 70 Prozentgeben an, meist einer Meinung zu sein, wenn das Thema im Freundes-und Familienkreis diskutiert wird.Die zuletzt von der britischen Premierministerin Theresa May zurTerrorbekämpfung angeregte schärfere Überwachung von Internet undsozialen Medien begrüßen 72 Prozent der befragten Deutschen. Nur 24Prozent sind gegen einen weiteren Ausbau der Netzüberwachung.Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle N24 / Emnid.Feldzeit: 07.06.2017Befragte: ca. 1.000Pressekontakt:N24 ProgrammkommunikationE-Mail: presseteam@n24.deInstagram & Twitter: @N24Original-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell