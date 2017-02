Berlin (ots) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz eilt vonUmfragehoch zu Umfragehoch - aber wissen die Wähler eigentlich, wofürder sozialdemokratische Hoffnungsträger inhaltlich steht? Wie findendie Deutschen die angekündigten Korrekturen an der Agenda 2010? Undgibt es überhaupt eine Wechselstimmung, die Angela Merkel diekünftige Amtszeit kosten könnte?In einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage geben 67 Prozent derBefragten zu, sie wüssten gar nicht so genau, für welche PolitikMartin Schulz eigentlich steht. Nur 30 Prozent glauben sicher zuwissen, was er inhaltlich fordert.Mit der Forderung nach Korrekturen an der Agenda 2010 hat sichMartin Schulz inhaltlich positioniert - und 43 Prozent der Deutschenfinden das "eher gut" (bei den SPD-Wählern liegt die Zustimmung sogarbei 73 Prozent). 25 Prozent der Deutschen finden die angekündigteAufweichung der Agenda 2010 "eher schlecht" (Ablehnung bei denSPD-Wählern: 11 Prozent).Aber hat Martin Schulz wirklich eine Chance auf die Kanzlerschaft?Durchaus, meinen die meisten Deutschen: 71 Prozent der Befragtenglauben an eine politische Wechselstimmung im Land. Nur 19 Prozentsehen keine Wechselstimmung. Martin Schulz will ins Kanzleramt - soviel steht fest. Aber wie ist es mit der amtierenden Kanzlerin? HatAngela Merkel überhaupt noch Lust aufs Regieren? 37 Prozent derBefragten finden, Merkel wirke "eher amtsmüde". 54 Prozent derDeutschen meinen, sie habe noch immer "genügend Elan".Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle N24 / Emnid.Feldzeit: 22.02.2017Befragte: ca. 1.000Pressekontakt:N24 ProgrammkommunikationE-Mail: presseteam@n24.deInstagram & Twitter: @N24Original-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell