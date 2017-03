Berlin (ots) - Bei der Saarland-Wahl hat die Aussicht auf Rot-Rotanscheinend potentielle SPD-Wähler vertrieben. Sollte die SPD im Bundtrotzdem weiter auf ein Bündnis mit der Linkspartei setzen? Und wasist eigentlich mit dem sogenannten "Schulz-Effekt"?In einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage finden 61 Prozent derBefragten eine SPD-Koalition mit der Linkspartei auf Bundesebene"eher schlecht". 29 Prozent der Deutschen finden ein solches Bündnis"eher gut".Überhaupt kommt eine mögliche Fortführung der großen Koalition beiden Deutschen noch am besten an: 26 Prozent der Befragten sind füreine Neuauflage der GroKo, nur 20 Prozent sind für Rot-Rot-Grün. DieVarianten Schwarz-Grün und Schwarz-Gelb kommen jeweils auf 14 ProzentZustimmung, eine Ampel favorisieren 7 Prozent der Deutschen.Die mangelnde Beliebtheit von rot-roten Machtoptionen ist einProblem für SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz - aber vielleicht kanner das ja mit dem sogenannten "Schulz-Effekt" wettmachen? 38 Prozentder Deutschen glauben, dass es diesen Schulz-Effekt noch immer gibt.14 Prozent der Befragten glauben, dieser Effekt sei mit derSPD-Schlappe im Saarland bereits verpufft. 33 Prozent der Deutschenglauben, es habe ohnehin nie so etwas wie einen "Schulz-Effekt"gegeben.Auch die vielbeschworene These, mit Schulz sei die Politik wiederinteressanter geworden, mögen die Deutschen mehrheitlich nichtbestätigen: Nur 22 Prozent der Befragten meinen, Politik sei für siedurch Martin Schulz wieder spannender geworden. 75 Prozent derDeutschen geben an, ihre Einstellung zu Politik habe sich durch denneuen SPD-Kanzlerkandidaten nicht verändert, 2 Prozent meinen sogar,Politik sei mit Schulz eher langweiliger geworden.Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle N24 / Emnid.Feldzeit: 28.03.2017Befragte: ca. 1.000Pressekontakt:N24 ProgrammkommunikationE-Mail: presseteam@n24.deInstagram & Twitter: @N24Original-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell