N24-Emnid-Umfrage: Rückblick 2017 und Ausblick 2018: / Mehrheit ist mit 2017 zufrieden und geht optimistisch ins neue Jahr / 2017 geprägt von Sorgen um Europa und Verhältnis zu den USA

Berlin (ots) - Das Jahr neigt sich dem Ende zu - Zeit für einepersönliche und politische Bilanz. In einer repräsentativenN24-Emnid-Umfrage bewerten 68 Prozent der Deutschen 2017 als ein fürsie persönlich "eher gutes" Jahr, 28 Prozent fanden das auslaufendeJahr "eher schlecht".Die persönlichen Erwartungen an das Jahr 2018 sind ebenfallsoptimistisch: 72 Prozent der Deutschen gehen mit positivenErwartungen in das neue Jahr, nur 11 Prozent sind pessimistisch.Nicht nur persönlich, sondern auch politisch blicken die Deutschenmehrheitlich optimistisch in das neue Jahr. Besondere Verbesserungenerwarten die Befragten 2018 vor allem bei der inneren Sicherheit (72Prozent), der wirtschaftlichen Lage (65 Prozent) und beimgesellschaftlichen Zusammenhalt (50 Prozent). Weniger optimistischsind die Deutschen beim künftigen Zusammenhalt Europas - hiererwarten nur 49 Prozent der Befragten Verbesserungen. Dass sich dasVerhältnis zu den USA im kommenden Jahr wieder positiv entwickelnkönnte, glauben nur 36 Prozent der Deutschen - 51 Prozent erwartenhier sogar weitere Verschlechterungen.Auch rückblickend war das transatlantische Verhältnis dasSorgenkind 2017: Die Beziehungen zu den USA hätten sich in denvergangenen Monaten eingetrübt, meinen 84 Prozent der Deutschen.Verschlechterungen sahen die Deutschen auch beim Zusammenhalt Europas(75 Prozent) und im gesellschaftlichen Miteinander (65 Prozent).Am besten entwickelte sich 2017 nach Einschätzung der Deutschendie wirtschaftliche Lage: Hier sahen nur 25 Prozent der BefragtenVerschlechterungen, während 56 Prozent eine Verbesserung derwirtschaftlichen Lage feststellten.