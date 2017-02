N24-Emnid-Umfrage: Mehrheit der Deutschen findet Trumps Entscheidungen undemokratisch / 85 Prozent meinen, seine Politik schwäche Amerika / Zwei Drittel befürchten schlechteres Verhältnis zu den USA

Berlin (ots) - In seinen ersten Tagen im Amt hat Donald Trump dieWelt geschockt. Wie beurteilen die Deutschen die erstenGrundsatzentscheidungen des neuen US-Präsidenten? Und folgt Trumpüberhaupt noch den Regeln der Demokratie?In einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage halten 67 Prozent derBefragten Trumps erste Entscheidungen für "undemokratisch". 27Prozent meinen, Trump bewege sich noch innerhalb eines demokratischenSpielraums.Die Abschottung der amerikanischen Wirtschaft schade den USA,meinen 82 Prozent der Deutschen. Das Einreiseverbot für Bürgereiniger muslimischer Staaten sei ebenfalls schädlich für Amerika,glauben 80 Prozent der Befragten. Und 79 Prozent der Deutschen haltenauch den geplanten Mauerbau an der Grenze zu Mexiko für einen Fehler,der den USA eher schade als nütze.Insgesamt, so das verheerende Urteil der Deutschen, schade Trumplangfristig den USA: 85 Prozent der Befragten glauben, Trump schwächemit seiner Politik auf lange Sicht die Wirtschaft und das Ansehen derUSA. Nur 10 Prozent der Deutschen glauben an eine Stärkung der USAdurch Trumps Politik.Auch das Verhältnis zu Deutschland werde unter Trump leiden,befürchten die Deutschen: 75 Prozent der Befragten meinen, dasdeutsch-amerikanische Verhältnis werde "eher schlechter" werden. Voreinem Monat hatten nur 63 Prozent der Deutschen diese Befürchtunggeäußert. An eine Verbesserung des Verhältnisses zu den USA glaubennur noch 3 Prozent der Deutschen - im Januar waren es noch 5 Prozent.Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle N24 / Emnid.Feldzeit: 01.02.2017Befragte: ca. 1.000Pressekontakt:N24 ProgrammkommunikationE-Mail: presseteam@n24.deInstagram & Twitter: @N24Original-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell