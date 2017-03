N24-Emnid-Umfrage zu Europa: Deutsche sind froh, in Europa zu leben, befürchten aber wachsende EU-Skepsis / Lob für Reisefreiheit, Frieden und Wohlstand, Kritik an Bürokratie und Krisenmanagement

Berlin (ots) - Vor 60 Jahren wurde mit den Römischen Verträgen derGrundstein für ein gemeinsames Europa und die spätere EU gelegt.Heute wird die europäische Idee durch Nationalisten undRechtspopulisten bedroht, von Brexit und nationalen Alleingängen inder Flüchtlingspolitik. Wie finden die Deutschen Europa und die EU?In einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage sagen 95 Prozent derDeutschen, sie seien froh, in Europa zu leben. Bei den unter29-Jährigen sind sogar 99 Prozent der Befragten dieser Meinung.Trotz der positiven Grundeinstellung zu Europa befürchten 55Prozent der Deutschen perspektivisch eher eine Abnahmepro-europäischer Stimmen in der EU. 38 Prozent der Befragtenvermuten, dass die europafreundlichen Stimmen in der EU künftigwieder zunehmen werden.91 Prozent der Deutschen schätzen die EU als Urlaubsraum mitReisefreiheit und größtenteils gemeinsamer Währung. Für 84 Prozentder Befragten ist die EU ein gelungenes Friedensprojekt, 75 Prozenthalten die EU für einen Wirtschaftsmotor, der uns Wohlstand bringt.Aber es gibt auch Kritik an der EU: 63 Prozent der Deutschenattestieren der EU einen bürokratischen Wasserkopf. 55 Prozent derBefragten meinen, die EU sei nicht zu einem vernünftigenKrisenmanagement fähig. 39 Prozent der Deutschen sehen in der EU eineEinladung zu Schuldenverallgemeinerung.Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle N24 / Emnid.Feldzeit: 22.03.2017Befragte: ca. 1.000Pressekontakt:N24 ProgrammkommunikationE-Mail: presseteam@n24.deInstagram & Twitter: @N24Original-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell