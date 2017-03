"N24 Drive" im Reisefieber / Das N24-Automagazin kehrt am 21. März mit drei neuen Staffeln auf den Bildschirm zurück

Berlin (ots) - Am 21. März startet die achte Staffel desN24-Automagazins "N24 Drive". In zehn neuen Folgen erwartet dieZuschauer jedoch nicht nur der beliebte Mix aus Meilensteinen in derGeschichte der Automobilindustrie, den angesagtesten Neuvorstellungendes Jahres und spannenden Reportagen aus Deutschland und aller Welt:Diesmal ist der Weg das Ziel und der fahrbare Untersatz wird alsReisepartner auf die Probe gestellt. In der neuen Reiserubrik "N24Drive On Tour" fahren die Reporter quer durch Europa und zeigen diekulturelle Vielfalt des Kontinents, ohne dabei das authentischeFahrvergnügen zu vernachlässigen.Doch auch nach Ende dieser Staffel müssen Fans des Magazins nichtauf ihre wöchentliche Dosis Automobil-Knowhow verzichten: Zum erstenMal strahlt der Informationssender drei neue Staffeln in Folge aus."N24 Drive" ab dem 21. März immer dienstags um 18.25 Uhr und nachAusstrahlung 30 Tage in der N24-Mediathek: www.WELT.de/mediathekPressekontakt:Daniela LangeN24 ProgrammkommunikationTelefon: +49 30 2090 4625E-Mail: daniela.lange@weltn24.deInstagram & Twitter: @N24N24-Presselounge: www.presse.n24.comOriginal-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell