N24 2017: Klarer Marktführer / Höchster Umfang an Nachrichten-Sondersendungen seit 2011 / Rekordwerte bei G20-Berichterstattung (FOTO)

Berlin (ots) -Einmal mehr blickt N24 auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück undbehauptet klar seine Marktführerschaft. 2017 erzielte der Sendereinen durchschnittlichen Marktanteil von 1,4 Prozent bei den 14- bis49-jährigen Zuschauern (n-tv: 1,0 Prozent) sowie 1,2 Prozent imGesamtmarkt ab 3 Jahre (n-tv: 1,1 Prozent).Wie im Vorjahr erreichte die durchschnittliche Verweildauer der14- bis 49-jährigen Zuschauer auf N24 den Spitzenwert von 23 Minuten.Mehr als fünf Millionen Zuschauer (ab 3 Jahre) schalteten auch 2017täglich N24 ein. 75 Prozent aller 14- bis 49-jährigen TV-Seher inDeutschland informierten sich 2017 auf N24. Dies ist der größteweiteste Seherkreis unter allen Spartensendern.Zusätzlich zur werktäglichen Live-Nachrichtenstrecke von 7 bis 13Uhr und den stündlichen Nachrichten sendete N24 insgesamt 280 Stundenan Sondersendungen zu Nachrichtenereignissen - mehr als in jedemanderen Jahr vor und nach 2011, dem Jahr der Reaktorkatastrophe vonFukushima.Während des G20-Gipfels in Hamburg berichtete N24 zwischen dem 6.und 9. Juli mehr als 50 Stunden lang live über das Geschehen rund umdas politische Großereignis. Allein an diesen vier Tagen informiertensich 13,22 Millionen Zuschauer auf N24. Mit 2,9 Prozent am 7.7. und3,0 Prozent am 8.7. erzielte der Nachrichtensender an den G20-Tagenauch die höchsten Tagesmarktanteile des Jahres. Der Juli war miteinem durchschnittlichen Marktanteil von 1,6 Prozent auch derstärkste N24-Monat des Jahres.Die meist gesehenen Dokumentationen des Jahres waren "Yukon RouteRailroad - Der Alaska-Express" und "Der Glacier Express - ImPanoramazug durch die Alpen" (jeweils 0,49 Mio Zuschauer ab 3 Jahre).Die N24-Reportage "Blaulicht an und hinterher - Jagdrevier Autobahn"sahen sogar 0,59 Mio Zuschauer (ab 3 Jahre).Am 18.1.18 wird N24 zu WELT. Ab diesem Tag wird der Sender seineZuschauer unter neuem Namen, aber in unveränderter Qualität undProgrammstruktur über alles Wichtige informieren.Alle Zahlen, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14-49Jahre und Summensender N24 + N24 Doku.Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK und DAP / TV Scope 6.1 /WeltN24 Marketing & Commercial SalesDefinition Einschalter (Netto-Seher): und weitester Seherkreis:Verweildauer konsekutiv mindestens 1 MinuteZeitraum: 01.01.-31.12.2017, Daten z.T. vorläufig gewichtetPressekontakt:Andreas ThiemannN24 Programmkommunikation0160 4798 354andreas.thiemann@welt.deTwitter & Instagram: @N24N24-Presselounge: www.presse.n24.comOriginal-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell