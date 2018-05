Mythos: Wer ein Stipendium hat, paukt nur und kümmert sich um die eigene Karriere / Frühjahrsaktion der Stiftung der Deutschen Wirtschaft

Berlin (ots) - Wer ein Stipendium in der Begabtenförderung hat,klemmt hinter Büchern, schreibt Semesterberichte und treibt dieeigene Karriere voran. Dieses klischeehafte Bild dürfte in den Köpfenweit verbreitet sein. In Wahrheit bewegen die Stipendiatinnen undStipendiaten der Begabtenförderwerke in ihrer Freizeit sehr vielGutes in der Gesellschaft. Ehrenamtliches Engagement ist einentscheidendes Kriterium für ihre Aufnahme in ein Stipendienwerk.Stipendiatinnen und Stipendiaten des Studienförderwerks Klaus Murmannder Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) haben nun mit einerkonzertierten "Frühjahrsaktion" ein Beispiel für den freiwilligenEinsatz zu guten Zwecken geliefert.Die Studentinnen, Studenten und Alumni spendeten beispielsweisedie Einnahmen aus einem Teamlauf in Jena für seelisch kranke Kinder,kümmerten sich in Gießen um die Frühjahrsbepflanzung einesSeniorenheims, führten mit geflüchteten Schülerinnen und Schülern inErlangen einen Workshop zur Präsentationskompetenz durch, sorgten mitPinsel und Farbe für den neuen Anstrich in einem mehrsprachigenFamilien- und Bildungszentrum in Bonn, bauten auf einer Kinder- undJugendfarm in Neuaubing einen neuen Reitzaun oder kategorisierten ineiner gemeinnützigen Bücherbörse in Köln die Bücher.Ins Leben gerufen und mitfinanziert wurde die Aktion von derEhemaligenorganisation des Studienförderwerks Klaus Murmann. AnjaVorlop-Raab und Katharina Fischer, selbst ehemalige Stipendiatinnenund nunmehr aktive Mitglieder im Alumniverein, hatten die Idee dergemeinnützigen Hilfe: "Viele kleine Aktionen helfen überall da, woHilfe benötigt wird. Es freut uns, dass wir bundesweit soUnterschiedliches auf die Beine stellen, und wir das Credo derStiftung der Deutschen Wirtschaft, Verantwortung in Gesellschaft undWirtschaft zu übernehmen, aktiv leben." Raphael Kohler, Vorsitzenderdes Alumnivereins, kündigte wegen des großen Erfolgs eineWeiterführung der Ehrenamtsaktion an.Ausgewähltes Bildmaterial gibt es unterhttp://bit.ly/sdw-Fruehjahrsaktion.Über das Studienförderwerk Klaus MurmannDas nach dem ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten Klaus Murmannbenannte Studienförderwerk der Stiftung der Deutschen Wirtschaftunterstützt den Gemeinsinn und Unternehmergeist bei besondersleistungsfähigen und -bereiten Studierenden und Promovierenden. Die1.900 Stipendiatinnen und Stipendiaten kommen aus allengesellschaftlichen Gruppen. Sie haben den Willen und die Fähigkeit,die Gesellschaft künftig in verantwortungsvoller Positionmitzugestalten. Das Studienförderwerk unterstützt sie dabei, ihrePersönlichkeit zu entwickeln, ihr Ehrenamt kontinuierlich auszuübenund ihren Berufseinstieg vorzubereiten. Ziel ist, dass sie ihrePotenziale für den Bildungs- und Berufsweg und zur Stärkung desgesellschaftlichen Zusammenhalts voll entfalten.Pressekontakt:Christian Lange, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stiftungder Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, Breite Str. 29, 10178 Berlin,Tel.: 030 278906-31, E-Mail: presse@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell