"Mythos Concorde": Zweiteilige ZDFinfo-Dokumentation (FOTO)

Sie gilt bis heute als technisches Meisterwerk und flogjahrzehntelang, obwohl sich ihr Betrieb schon bald als unrentabelerwies: Die Concorde verband Kontinente in Überschallgeschwindigkeit.In der zweiteiligen ZDFinfo-Dokumentation "Mythos Concorde" erzählendie Autoren Thomas Risch und Laurent Portes am Montag, 29. Oktober2018, ab 20.15 Uhr die Geschichte des Passagierflugzeugs und fragen,ob die Überschall-Ära mit dem Ende der Concorde für immer vorbei ist.Die Concorde ist bis heute das einzige Passagierflugzeug, dasreguläre Linienflüge in Überschallgeschwindigkeit ermöglichte. Dochnicht nur die Flugleistung und ihr charakteristisches Äußeres warenbeeindruckend: Die Entwicklung des innovativen Flugzeugs wurde zueinem Politikum im Kalten Krieg und war ein Paradebeispieleuropäischer Zusammenarbeit.Die erste Folge "Wettlauf am Himmel" zeigt ab 20.15 Uhr, wieGroßbritannien und Frankreich mit der Entwicklung der Concorde alleHindernisse überwanden - von nationalen Befindlichkeiten bis zunahezu unlösbaren logistischen Herausforderungen. Während John F.Kennedy über die europäische Vorreiterrolle bei zivilenÜberschall-Flugzeugen alles andere als begeistert war, beeilte sichdie Sowjetunion, mit der Tupolew Tu-144 ein Konkurrenzprodukt an denStart zu bringen.Ab 21.00 Uhr beschäftigt sich "Triumph und Tragödie" mit denProblemen der Concorde: Fragen der Wirtschaftlichkeit und desLärmschutzes brachten das technische Vorzeigeprojekt in dieBredouille. Dennoch begeisterte das Flugzeug jahrzehntelangzahlungskräftige Kunden überall auf der Welt und konnte auch in Bezugauf Flugsicherheit punkten. Bis zu jenem schicksalsträchtigen Tag imSommer des Jahres 2000, als eine Concorde kurz nach dem Start vomFlughafen Paris-Charles de Gaulle verunglückte.ZDFinfo wiederholt beide Teile von "Mythos Concorde" am Mittwoch,7. November 2018, ab 14.15 Uhr sowie ab 00.45 Uhr.