"Mythos 68": "Volle Kanne" im ZDF mit Schwerpunkt-Sendung (FOTO)

Mainz (ots) -Protest, freie Liebe, Emanzipation - das Jahr 1968 steht wie keinanderes für gesellschaftlichen Umbruch. Zum 50-jährigen Jubiläum der68er-Bewegung blickt "Volle Kanne - Service täglich" am Donnerstag,31. Mai 2018, 9.03 Uhr im ZDF, auf "Mythos 1968 - was bleibt?". Zum68er-Frühstück begrüßt Moderator Ingo Nommsen Fotografin GiselaGetty, Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar, und Musiker WolfMaahn.Mit Gisela Getty ist eine Ikone der 68er zu Gast am "VolleKanne"-Frühstückstisch. 1974 heiratete sie den amerikanischenMilliardärsenkel John Paul Getty III., der 1973 von der Mafiaentführt worden war. Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar,kenntnisreicher Chronist der 68er-Bewegung, erläutert imStudiogespräch die Ereignisse und Entwicklungen vor 50 Jahren.Zugleich berichtet Kraushaar, der 1968 sein Abitur machte, auch überseine persönlichen Erlebnisse in der Frankfurter Studentenbewegung.In der Musik standen sich heile Welt und Protest gegenüber:Heintje eroberte mit "Mama" Platz 1 der Jahrescharts, der Einflussder US-Musikszene schwappte über den großen Teich und wenig späterentwickelte sich eine eigenständige deutsche Rockmusik: der"Krautrock". Bei "Volle Kanne" schildert Musiker Wolf Maahn, wie erdie Entwicklung erlebt hat.Außerdem klärt "Volle Kanne", welches Frauenbild die 68er geprägthaben, und wie befreite Sexualität und Aufklärung nachfolgendeGenerationen beeinflussten.