Mythen rund um das Urlaubsrecht: Arbeitsrechtler der Hochschule Fresenius klärt auf

Köln (ots) - In einigen Bundesländern beginnen bald dieSommerferien. Damit wird die Urlaubszeit eingeläutet. Egal ob derUrlaub schon zu Beginn des Jahres geplant oder erst kurzfristiggebucht wurde, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben jedesJahr Fragen bezüglich des Urlaubsrechts. Der Arbeitsrechtler undProfessor an der Hochschule Fresenius, Prof. Dr. Michael Fuhlrott,erklärt, was es zu beachten gibt.Grundsätzlich gilt, dass Arbeitnehmer ihren Urlaub immerbeantragen und Arbeitgeber ihn gewähren müssen. Unzutreffend istdaher die Aussage, "Urlaub zu nehmen". Gibt es allerdings keineberechtigten Gründe, die dagegensprechen, ist der Arbeitgeber jedochgehalten, den Urlaub abzusegnen. Macht der Arbeitnehmer frei, obwohldies vom Arbeitgeber nicht gewährt wurde und bleibt der Arbeit damitunentschuldigt fern, kann das ein Grund für eine fristlose Kündigungsein. Um das Urlaubsrecht ranken sich aber auch zahlreiche Mythen.Prof. Dr. Fuhlrott erklärt, warum sie keine rechtliche Grundlagehaben:Unternehmen können nicht verlangen, dass der gesamte Urlaub zuJahresbeginn festgelegt wird."Der Arbeitgeber darf verlangen, dass Arbeitnehmer sich zu Beginndes Jahres Gedanken über ihre Urlaubspläne machen und frühzeitig denJahresurlaub planen. Der Arbeitgeber hat also ein Recht aufPlanungssicherheit. Auch muss der Arbeitgeber nicht sofort über einenUrlaubsantrag entscheiden. Insbesondere wenn noch Abstimmungen mitanderen Arbeitnehmern zur Vertretung erforderlich sind oder dieArbeitsplanung noch nicht steht, darf er die Entscheidung über dieUrlaubsgewährung einige Zeit zurückstellen."Der Arbeitgeber darf keine Betriebsferien anordnen."Viele Firmen legen fest, dass beispielsweise zwischen Weihnachtenund Silvester der Betrieb geschlossen wird und alle Mitarbeiter indieser Zeit Urlaub nehmen müssen. Auch eine Werksschließung im Sommeroder sogar im November mit der Verpflichtung für zwei Wochen, Urlaubzu nehmen, wäre möglich. Für die Planungen der Arbeitnehmer muss diesaber rechtzeitig angekündigt werden und es muss ein angemessenerZeitraum von Urlaubstagen verbleiben, über den die Mitarbeiter freiverfügen können. Zulässig sind auch Beschränkungen des Urlaubs fürbestimmte Zeiten: So darf ein Logistikunternehmen z.B. eineUrlaubssperre für die Vorweihnachtszeit verhängen oder eine Schuledem Hausmeister Urlaub außerhalb der Schulferien versagen."Eltern mit schulpflichtigen Kindern dürfen immer in denSchulferien Urlaub nehmen."Einen gesetzlich festgelegten Anspruch auf Urlaub für Elternschulpflichtiger Kinder in den Schulferien gibt es nicht. InAusnahmefällen kann für ein bestimmtes Projekt zeitweise sogar eineUrlaubssperre verhängt werden. Der Vorgesetzte darf zudem dieMindestbesetzung des Unternehmens oder der Abteilung festlegen.Sicher ist jede Firma jedoch gewillt, familienfreundliche Regelungenzu finden. Gibt es allerdings mehr Urlaubswünsche von Eltern mitKindern als der Arbeitgeber genehmigen möchte, muss er-gegebenenfalls jahresweise verteilt - versuchen, diewiderstreitenden Urlaubswünsche gerecht zu verteilen."In der Probezeit darf man keinen Urlaub nehmen."Der zweiwöchige Griechenlandurlaub ist schon lange gebucht undbezahlt. Doch kurz vorher wechselt man den Job. Vielen stellt sichdie Frage, ob sie die Reise in diesem Fall canceln müssen. Esempfiehlt sich, dies bereits im Vorstellungsgespräch anzusprechen, umeine Einigung zu finden. Denn: Im neu angetretenen Arbeitsverhältnishätte man keinen Anspruch auf diesen Urlaub. Grundsätzlich erwirbtman auch während der Probezeit pro Monat mindestens zwei TageUrlaubsanspruch, den man nach Genehmigung des Vorgesetzten auchnehmen darf. Der volle Urlaubsanspruch wird allerdings erst nachsechs Monaten erworben. Wer also in seinem neuen Job nach dreiMonaten schon eine zweiwöchige Reise antreten will, tut gut daran,dies rechtzeitig abzustimmen."Krankheit im Urlaub das persönliche Pech des Arbeitnehmers."Natürlich mindert eine Krankheit die Urlaubsfreuden. Wer sichaber im Urlaub an der Paella den Magen verdorben hat oder beimMountainbiking stürzt und verletzt, urlaubt nicht mehr, sondern istkrank. Krankheit geht dem Urlaub arbeitsrechtlich vor. Der Urlaubkann daher erneut beansprucht werden. Wichtig ist aber, dass derArbeitnehmer dem Arbeitgeber seine Erkrankung unverzüglich mitteilt.Möchte der Arbeitnehmer also später seinen Urlaub erneut geltendmachen, muss er seinen Arbeitgeber umgehend informieren. Tut derArbeitnehmer dies nicht, bekommt er zwar bei Nachweis der Erkrankungnach Rückkehr die Tage ebenfalls gutgeschrieben, riskiert aber eineAbmahnung wegen Verletzung seiner Anzeigepflicht."Für Notfälle kann der Chef Mitarbeiter aus dem Urlaub zurückrufen"Einmal gewährter Urlaub kann nicht wieder zurückgenommen werden. Nurin absoluten Notfällen mag im Einzelfall anderes gelten - etwa wenndas Unternehmen sonst den Betrieb nicht aufrechterhalten könnte. EineFirma kann seine Mitarbeiter allenfalls um eine Rückkehr oder einenVerzicht bitten und müsste dann aber auch sämtliche anfallendenKosten übernehmen. Auch die Urlaubsadresse muss vom Arbeitnehmernicht hinterlassen werden und das Smartphone darf abgeschaltetwerden. Urlaub dient der Erholung, so dass der Arbeitnehmer hiersprichwörtlich ein Recht zum Abschalten hat."Fällt der Rückflug aus, ist das höhere Gewalt"Arbeitnehmer sind gehalten, sich über den Stand ihrer Rückflügezu informieren. So werden z.B. oft Streiks längere Zeit im Vorfeldangekündigt, so dass Mitarbeiter sich auf diese Situation vorbereitenkönnen. Ist für den Arbeitnehmer daher schon vorher sicher absehbar,dass der Rückflug oder die Fähre ausfallen wird und eine rechtzeitigeRückkehr nicht gewährleistet ist, muss er aktiv werden und ggf. schonvorher seine Flüge umbuchen, um rechtzeitig wieder erscheinen zukönnen oder um eine Urlaubsverlängerung bitten. Auch bei urplötzlich eintretenden Naturereignissen wie einem ausbrechenden isländischem Vulkan, die zur Streichung aller Flüge führt gilt: Erscheint man wegen stornierter Flüge nicht rechtzeitig im Büro, muss der Mitarbeiter seinen Chef nicht nur unverzüglich darüber in Kenntnis setzen, sondern für diese Zeit auch bezahlten oder ggf. unbezahlten Urlaub nachreichen."

Prof. Dr. Michael Fuhlrott ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Professor für Arbeitsrecht an der Hochschule Fresenius, wo er am Hamburger Standort den Bachelorstudiengang Wirtschaftsrecht (LL.B.) und den Masterstudiengang Human Resources Management (M.A.) leitet. 