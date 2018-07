Mythen-Check für Sparfüchse: Was Urlaubsplaner vor der Online-Buchung wissen sollten (FOTO)

Berlin (ots) -Vergleichen statt glauben: Wer sich bei der Urlaubsbuchung imInternet an diese Devise hält, kann bares Geld sparen. Denn oftführen Irrtümer dazu, dass das günstigste Angebot durch die Lappengeht. Das zeigt eine forsa-Umfrage[1] für den IHG Rewards Club®. ZumFerienstart überprüft E-Commerce-Experte Dr. Kai Hudetz,Geschäftsführer des IFH (Institut für Handelsforschung) Köln, 5 derbekanntesten Buchungsmythen.1: Wer an bestimmten Wochentagen bucht, zahlt weniger. FalschUrlaub buchen? Bloß nicht am Wochenende! Schön, wenn es so einfachwäre. "Ist es leider nicht", sagt Dr. Kai Hudetz. "Es kann vorkommen,dass an Wochenenden die Nachfrage steigt und günstigere Hotels dannschnell ausgebucht sind. Das sind aber Einzelfälle." Generell gilt:Wochentage spielen beim Buchen keine Rolle - auch wenn drei Viertelder Deutschen das laut forsa glauben. Wichtig sind vielmehr Fragenwie: Wann ist mein Urlaubsziel besonders beliebt? Wie ausgebucht sindFlug und Hotel? Business Metropolen wie Frankfurt werden vermehrtwährend der Woche von Geschäftsreisenden bereist, Erholungsorte wiePorto eher an Wochenenden von Freizeitreisenden zum Beispiel. Das hatAuswirkung auf die Nachfrage an bestimmten Tagen. Hudetz: "Am Endeerrechnen die Algorithmen den Preis anhand dieser Faktoren."2: Frühes Buchen sichert den günstigsten Preis. Kommt drauf anStimmt, denkt mehr als jeder Zweite über Flug- undHotelbuchung.[2] Und liegt damit nicht ganz falsch, sagt derE-Commerce-Experte: "Wenn ich früher buche, ist die Chance auf eingünstiges Angebot grundsätzlich etwas höher." Aber auch hier hängtder Preis davon ab, wie ausgebucht Flug oder Hotel ist. Ist dieNachfrage gering, findet man in der Regel eher zu einem späterenZeitpunkt ein Schnäppchen, wenn Zimmer und Sitzplätze zu füllen sind.Bei schnell ausgebuchten Flügen oder Hotels hingegen vor jederBuchung die Angebote vergleichen und zeitnah zugreifen.3: Wie teuer die Unterkunft ist, hängt vom Endgerät ab. FalschLaut Hudetz ist dies einer der Buchungsmythen, die sich amhartnäckigsten halten - und ein Irrglaube, dem jeder dritte Deutsche(33 Prozent) verfallen ist. "Es gibt keinen bestätigten Fall, dassein Endgerät, wie ein Handy oder ein Computer, den Preis beeinflussthat", sagt Hudetz. Dieses Vorgehen sei auch nicht sinnvoll für denAnbieter - vom Endgerät lässt sich nicht darauf schließen, wie vielsein Besitzer für Reisen ausgibt. "Zudem wäre das Preisvertrauen inGefahr, wenn der Nachbar auf seinem teureren Smartphone einen anderenPreis für dasselbe Angebot angezeigt bekäme. Diese Preispolitik wäresehr leicht zu entlarven."4: Reiseportale bieten die günstigsten Preise für Unterkünfte.FalschMehr als jeder Dritte (39 Prozent) liegt mit dieser Einschätzungfalsch. Richtig ist: User, die direkt auf der Hotelseite buchen,bekommen den günstigeren Preis. "Oft gibt es auf Hotel-WebsitesAngebote, die auf Reiseportalen nicht angezeigt werden", sagt Dr. KaiHudetz, "zudem können hoteleigene Treueprogramme den Preis weitersinken lassen." Mitglieder dieser Treueprogramme, wie zum Beispieldes kostenfreien IHG Rewards Club, erhalten die garantiert günstigsteRate und können zusätzlich Treuepunkte für freie Übernachtungen beimnächsten Aufenthalt sammeln. Zudem erhalten alle Mitgliederzusätzliche Vorteile wie zum Beispiel spätere Check-out-Zeiten.5: Cache leeren und Cookies löschen - schon sinken die Preise.Kommt darauf anKnapp jeder Vierte (23 Prozent) denkt das - und hat Unrecht.Hudetz erklärt: "Unternehmen versuchen, Preise individualisiertauszuspielen und holen dafür Informationen über Cookies ein - dasstimmt." Aber: Wer mehrmals eine Unterkunft in einer Destinationsucht, wird oftmals vom Unternehmen erneut mit einem nochattraktiveren Angebot angesprochen. In diesem Fall kann Cache leerenund Cookies löschen diese Angebote verhindern und zu einem höherenPreis führen. Wenn man mehrmals Interesse an einer sehr beliebtenFlugverbindung zeigt, kann der Preis aber eben auch steigen. "Willman dies umgehen, sollte man den Cache löschen und von Null starten."Cache leeren und Cookies löschen kann den Preis beeinflussen - nureben in beide Richtungen, so der Experte.[1] Umfrage der forsa Politik und Sozialforschung GmbH im Auftrag derInterContinental Hotels Group (IHG) zum Thema "Urlaubsplanung". ImMai 2018 wurden 1.009 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt.[2]"Je früher man seinen Flug bucht, desto wahrscheinlicher ist es,den günstigsten Preis zu bekommen" stimmen 58 Prozent zu; 51 Prozentstimmen dieser Aussage bezogen auf die Urlaubsunterkunft zu.Weitere Informationen und Buchungen unter:ihg.com/hotels/de/de/reservationEin Bild vom Experten in hochauflösender Qualität finden Sieunter: https://wfm.fischerappelt.de/_T_wN_FjVMkEQZRPressekontakt:Cleo GisafischerAppelt, relations GmbH+49 (0) 30 726146 711ihg-presse@fischerappelt.deOriginal-Content von: InterContinental Hotels Group, übermittelt durch news aktuell