Myriam Fennell wird neue Beauty-Chefin von PETRA (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Journalistin Myriam Fennell wird neue Beauty-Chefin bei derZeitschrift PETRA des Hamburger JAHRESZEITEN VERLAG. Sie hat nachihrem Studium 6 Jahre als freie Journalistin Erfahrungen gesammelt,um dann bei der Brigitte sowie bis jetzt bei InTouch und InTouchStyle die Beautythemen maßgeblich mitzugestalten.Claudia Delorme, Chefredakteurin der PETRA: "Ich freue mich sehr,mit Myriam Fennell eine sehr erfahrene Beauty-Journalistin für dasTeam gewonnen zu haben, die genau versteht, was Frauen heuteinteressiert und was sie in ihrem täglichen Leben brauchen. Michbegeistert ihre Leidenschaft für Beauty, Wellness und Medizin sowieihre ansprechende Umsetzung dieser Themen. Damit können wir auchunsere Leserinnen begeistern und PETRA so lebendig, informativ undspannend gestalten!"PETRA definiert sich seit jeher über Mode und Beauty, nimmt dasLeben selbstbewusst und stilsicher mit einem Augenzwinkern. PETRA -made in Germany - blickt mit viel Humor, Chuzpe, Spannung undZeitgeistgefühl nach vorne.