Myriad Genetics: Ein wahrhaft hässliches Quartal!

Zu den größten Verlierern am US-Aktienmarkt zählt heute die Aktie des Biotechunternehmens Myriad Genetics (WKN: 897518). Grund hierfür sind die heute vorgelegten Quartalszahlen, die deutlich unterhalb der Markterwartungen ausfielen. So spricht man in den USA von einem wirklich hässlichen Quartal, dass Myriad Genetics da hingelegt habe. Ich denke, dass die Aktionäre das, angesichts von Kursverlusten von inzwischen über -40%, so unterschreiben



