Myovant Sciences-Aktie: Neue Daten veröffentlicht!

Schauen Sie rein!

Urovant Sciences, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sumitovant Biopharma Ltd, gab die Veröffentlichung einer neuen Überprüfung der Daten zu Gemtesa (Vibegron) 75 mg in der Fachzeitschrift Therapeutics and Clinical Risk Management bekannt.

Sumitovant, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sumitomo Dainippon Pharma, ist auch der Mehrheitsaktionär von Myovant Sciences Ltd (NYSE:MYOV).

In der Studie wird darauf hingewiesen, dass die Gemtesa-Behandlung im Vergleich zu Placebo ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung