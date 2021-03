Mynaric: Im freien Fall

Weitere Suchergebnisse zu "Mynaric":

Die Mynaric-Aktie begann die vergangene Woche bereits schwach und durchbrach am Donnerstag den 50-Tagedurchnitt bei 75,37 Euro. Damit brachen alle Dämme und der Kurs ging am Freitag endgültig in den freien Fall über. Beendet wurde der Tag mit einem kräftigen Minus von 11,08 Prozent und einem Schlusskurs von 64,20 Euro.

Damit hat sich nicht nur der seit dem Hoch vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung