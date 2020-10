Mynaric: Hoffnung gibt es nur, wenn …

Weitere Suchergebnisse zu "Mynaric":

Die Mynaric-Aktie stieg bis zum 17. September auf ein neues Hoch bei 89,26 Euro an. Danach ging der Wert in eine neue Abwärtsbewegung über. Sie weist bislang eine dreiteilige Struktur auf und führte in der vergangenen Woche dazu, dass der 50-Tagedurchschnitt bei 71,17 Euro signifikant unterschritten wurde.

Im Tief fiel der Kurs am Donnerstag bis auf 64,20 Euro zurück.



