Mynaric: Exklusiv-Interview mit Sven Meyer-Brunswick – Video

Die Mynaric AG – ursprünglich eine Ausgründung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt – könnte sich in den kommenden Jahren zu einer faszinierenden Börsen-Story entwickeln. Der neue Datenübertragungs-Standard 5G ist derzeit in aller Munde und verspricht in Zukunft ein riesiger Wachstumsmarkt zu werden. Doch wie soll diese Technologie in der Praxis funktionieren, wenn man für eine lückenlose Netzabdeckung alle paar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



