Mynaric: Der Anstieg dürfte fortgesetzt werden

Weitere Suchergebnisse zu "Mynaric":

Im Anschluss an das Hoch vom 16. September bei 89,20 Euro ging die Mynaric-Aktie in eine mehrmonatige Korrektur über. Sie hielt bis zum 6. November an und endete auf einem Tief bei 54,60 Euro. Der von hier aus gestartete Anstieg hatte im Dezember große Mühe, den 50-Tagedurchschnitt zu bezwingen.

Erst in der zweiten Monatshälfte gelang es den Käufern, die Mynaric-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung