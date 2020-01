Mynaric Aktie: Was bleibt übrig?

Weitere Suchergebnisse zu "Mynaric":

Nachdem Mynaric sich Mitte Januar einen Großauftrag aus der Raumfahrt sichern konnte, schoss die Aktie des Unternehmens nur so in die Höhe. Mittlerweile ist das Ganze in den Kurs längst eingepreist und es stellt sich nur noch die Frage, wie viel von den Gewinnen die Anleger dauerhaft sichern können. In den letzten Tagen ging es vor allem abwärts. Auch am Freitag ...



