Mynaric Aktie: Nicht schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Mynaric":

Am Montag spielten Kursgewinne an der Börse kaum eine Rolle. Als Gewinner durften an diesem verlustreichen Tag vielmehr jene Aktien gelten, welche keine enormen Verluste verzeichnen mussten. Zu diesen gehörte auch das Papier von Mynaric. Jenes verlor über den Tag zwar um 1,1 Prozent an Wert, entwickelte sich damit aber deutlich besser als alle deutschen Indizes, die jeweils um mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung