Mynaric-Aktie: Große Hoffnungen trotz schwacher Jahresbilanz!

Weitere Suchergebnisse zu "Mynaric":

Nach einer äußert schwachen Performance in den ersten zwei Börsenjahren scheint nun der Knoten geplatzt zu sein. So verbuchte der Kurs in den vergangenen 12 Monaten einen Zuwachs von 56,4 %. Allerdings folgte auf den Höhenflug Anfang Februar ein massiver Abverkauf der Aktie. Mittlerweile notiert der Kurs bei 66,5 €.

Auf Basis der Technologie der Laserkommunikation möchte Mynaric ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung