Mylan übernimmt Rechte an Tobi-Inhalator von Novartis

Zürich (awp) - Der Pharmakonzern Mylan hat von Novartis die weltweitern Rechte am Inhalationsgerät TOBI und der entsprechenden Lösung zur Behandlung von Mukoviszidose übernommen. Eine entsprechende Vereinbarung sei am 31. August geschlossen worden, teilte Mylan am Mittwochabend mit.

Der Abschluss unterlag einer Reihe von notwendigen Genehmigungen, wie es weiter hiess. Mylan hatte die Transaktion bereits mit der Bekanntgabe der Bilanz zum zweiten

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten