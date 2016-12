Mylan NV kann sich über deutliche Umsatzsteigerung freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mylan":

Mylan hat in den ersten 9 Monaten den Umsatz um 12,5% gesteigert. Beide Sparten wuchsen ebenfalls um 12,5%: die Generika auf 6,7 Mrd $ und die Spezialitäten auf 1,07 Mrd $. Auch in allen Regionen ist Mylan gewachsen, am stärksten in Europa. Der Gewinn brach dagegen um 90% ein. Im 3. Quartal stand unter dem Strich sogar ein Verlust von 120 Mio $. Belastet haben etliche Sondereffekte im Zusammenhang mit der Meda-Übernahme. Seit Anfang August ist die 9,9 Mrd $ schwere Übernahme der schwedischen Meda in trockenen Tüchern.

Mylan ist wegen seiner Preisgestaltung in Verruf geraten

Damit hat Mylan seine regionale Präsenz, das Vertriebsnetz und die Produktpalette erweitert, vor allem im Bereich rezeptfreie Medikamente. Erfolge konnte in den letzten Monaten auch die Generika-Sparte melden. Im September hat Mylan mit Clift ein Generikum des Medikaments Copaxone gegen Multiple Sklerose der israelischen Teva auf den Markt gebracht. Andererseits ist Mylan wegen seiner Preisgestaltung in Verruf geraten.

Mylan hatte den Preis für die Einwegspritze EpiPen gegen allergische Reaktionen mehrfach angehoben, zuletzt auf 600 $. Zwar hat der Konzern den Preis zwischenzeitlich auf 300 $ wieder halbiert, wurde aber dennoch verurteilt und muss jetzt eine Strafe von 465 Mio $ an die staatliche Krankenkasse zahlen. Entsprechend hat das Management seine Jahresprognose gesenkt und erwartet auf bereinigter Basis nur noch einen Gewinn von 4,70 bis 4,90 $ pro Aktie. Den tatsächlichen Gewinn schätzen wir auf 2,20 $ pro Aktie.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

