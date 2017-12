Mylan NV: Gewinn hat sich versiebenfacht!

Weitere Suchergebnisse zu "Mylan":

Mylan hat in den ersten 9 Monaten von den Generikas der übernommenen Unternehmen Meda und Renaissance profitiert. Der Umsatz stieg um 11,1%, und der Gewinn hat sich versiebenfacht. Auf bereinigter Basis ging der Gewinn dagegen um 5,4% auf 3,13 $ pro Aktie zurück. Abgesehen von Nordamerika ist der Konzern in allen Regionen gewachsen. In Nordamerika ließ auch die Rentabilität nach. Verantwortlich waren die nachlassende Nachfrage nach EpiPen und ganz allgemein der Preisverfall bei Generika. Das Management erwartet ein starkes 4. Quartal und im Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn von 4,45 bis 4,70 $ pro Aktie.

Nach dem 1. Quartal war der Konzern noch wesentlich optimistischer

2018 soll der Gewinn dann auf bereinigter Basis auf 5,40 $ pro Aktie steigen. Die tatsächlichen Gewinne werden jedoch aufgrund etlicher Sondereffekte deutlich geringer ausfallen. Den Umsatz sieht Mylan bei 11,75 bis 12,5 Mrd $. Nach dem 1. Quartal war der Konzern noch wesentlich optimistischer. Um dem Konkurrenzkampf auf dem Heimatmarkt zu entgehen, hat sich Mylan durch die beiden Akquisitionen regional breiter aufgestellt. Das Auslandsgeschäft steht bereits für 58% des Gesamtumsatzes.

Für einen Kurssprung sorgte im Oktober die Zulassung einer generischen Version des Multiple-Sklerose-Medikaments Copaxone der israelischen Teva in den USA und Europa. Mit der Zulassung wurde erst im kommenden Jahr gerechnet. Ein Generikum des Krebsmittels Avastin von Roche wurde aber noch nicht zugelassen. Mylan muss noch einige Probleme in der Produktion beheben.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.