Mylan NV Aktie: Wohin geht die Reise?

Mylan hat die ersten 9 Monate mit einem Umsatz leicht unter Vorjahresniveau und einer roten Null abgeschlossen. Im 3. Quartal sind Umsatz und Gewinn aber gestiegen. Während der Konzern in Nordamerika profitabel gewachsen ist, gingen in Europa Umsatz und Marge zurück. In den übrigen Regionen ist zumindest der Umsatz gestiegen. Besonders gut verkauften sich Medikamente gegen Krebs, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Allergien. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



