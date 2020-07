Mylan NV Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Mylan":

Mylan konnte 2019 nicht ganz an die Vorjahreszahlen anschließen. Der Umsatz ist lediglich um 0,6% auf 11,5 Mrd $ gestiegen. Damit liegt der Umsatz knapp in dem von Mylan in Aussicht gestellten Bereich von 11,5 bis 12,0 Mrd $. Beim Gewinn musste Mylan sogar 95% einbüßen und beendete 2019 mit 17 Mio $ in den schwarzen Zahlen. Allerdings profitierten auch einige ...



