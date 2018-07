Mylan NV Aktie: Auf Erfolgskurs

Weitere Suchergebnisse zu "Mylan":

Mylan hat im 1. Quartal etwas weniger umgesetzt, aber deutlich mehr verdient. Profitiert hat der Konzern von einer Steuererstattung in Höhe von 76,6 Mio $. Gewachsen ist Mylan nur in Europa und den anderen Regionen außerhalb Nordamerikas, in Europa sogar um 17% auf 1,05 Mrd $. Geholfen haben die Dollarschwäche und die starke Nachfrage nach neu eingeführten Produkten. In Nordamerika ging ...

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.