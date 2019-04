Myfabmodels - die neue Modelagentur mit der digitalen DNA / NEU: Das Airbnb für Models (FOTO)

Hamburg (ots) -Alle reden in der Fashion-Branche über Digitalisierung - die neugegründete Modelagentur Myfabmodels lebt sie. Ob Casting von neuenModels via Social Media, ein digitales Bewertungssystem oderPush-Benachrichtigungen auf das Smartphone bei einem Match von Kundeund Model. Digital ist in der DNA der neu gegründeten Agentur festverankert. Davon können sich Kunden und Models ab sofort online unterwww.myfabmodels.com überzeugen.Ein besonderer Pluspunkt der konsequenten digitalen Ausrichtungist die "Umkreissuche" nach verfügbaren Models. So gefährden selbstkurzfristige Ausfälle keine Produktion. Buchungen sind auf dieseWeise 24/7 möglich. Was die Agentur noch von anderen unterscheidet:Kunde und Model stehen in direktem Kontakt miteinander. Ein smartesFiltersystem hilft Auftraggebern bei der Suche nach passendenGesichtern. Models selbst erwartet ein hohes Maß anSelbstbestimmtheit: Optimierung und Buchung ihrer Jobs liegen inihrer Hand - genau wie das Verhandeln der Gagen. Natürlich sindkompetente Ansprechpartner bei der in Hamburg ansässigen Agenturjederzeit erreichbar und helfen bei Buchungen und deren Abwicklung.Myfabmodels repräsentiert mit diesem Ansatz eine neue Generation derModelagentur.Myfabmodels ist anders - aber sicherDer Leitspruch "Beauty comes in different colors and shapes - whatshines is individuality" wird bei Myfabmodels konsequent gelebt. "Wirsuchen permanent nach Models jeden Alters oder Aussehens. Wichtigsind uns vor allem außergewöhnliche Gesichter mit Ausstrahlung",versichert Geschäftsführerin Monika Brakopp. Im Portfolio der Agenturfinden Kunden neben Voll-Profis auch New Faces und Influencer aus demIn- und Ausland. Die Models decken die vielfältigsten Kategorien ab -sei es Curvy, Sporty oder Best-Ager.So anders die Modelagentur ist, so sicher ist sie dabei. "Uns istwichtig, dass sich nicht nur unsere Kunden, sondern auch unsereModels gut aufgehoben fühlen. Deshalb prüfen wir jeden Auftraggeberauf Seriosität und verpflichten Kunden den Job vorab per Kreditkartezu bezahlen", sagt Brakopp. Auch durch klar ausgewieseneProvisionssätze sorgt die Agentur für ein hohes Maß an Transparenzund Sicherheit.Interessierte Models können sich ab sofort auf Instagram(www.instagram.com/myfabmodels) über den Hashtag #castmefab oderdirekt über die Webseite bewerben.Pressekontakt:Monika BrakoppProjektleitungMyfab Modelsein Projekt der Black Jam Labs GmbHKanalstraße 28 / Hinterhof22085 HamburgTel: 040 30036613Mail: moni@myfabmodels.comOriginal-Content von: Myfab Models, übermittelt durch news aktuell