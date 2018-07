Myers Industries: So schnell kann es gehen

Für die Aktie Myers Industries stehen per 23.07.2018 18,15 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Myers Industries zählt zum Segment "Metall- und Glasbehälter".Wie Myers Industries derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Myers Industries liegt bei einem Wert von 29,47. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Containers & Packaging" (KGV von 29,13) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. -1 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Myers Industries damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

