Myers Industries: Da kann man verrückt werden!

Am 19.03.2020, 19:22 Uhr notiert die Aktie Myers Industries an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 9.13 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Metall- und Glasbehälter".

Unser Analystenteam hat Myers Industries auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Myers Industries beläuft sich mittlerweile auf 16,63 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 7,25 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -56,4 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 15,33 USD. Somit ist die Aktie mit -52,71 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Dividende: Derzeit schüttet Myers Industries höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung. Der Unterschied beträgt 1,73 Prozentpunkte (4,41 % gegenüber 2,69 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Myers Industries beträgt das aktuelle KGV 16,6. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" haben im Durchschnitt ein KGV von 35,83. Myers Industries ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.