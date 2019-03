Myelom-Aktionsmonat: Mehr Aufmerksamkeit für den unbekannten Blutkrebs (VIDEO)

Finanztrends Video zu



München (ots) -- Multiples Myelom: Seltene Krebserkrankung wird oft spät erkannt- Aufgrund zahlreicher medizinischer Fortschritte verbessertePrognose für Patienten möglich- Neues Video erklärt Krankheit und aktuelle TherapieansätzeHeute, am 1. März, startet der weltweite Myeloma Action Month. Dieinternationale Myelom-Stiftung hat den Aktionsmonat ausgerufen, um auf die kaumbekannte und oft sehr spät erkannte Krankheit aufmerksam zu machen. DasBiotech-Unternehmen Amgen unterstützt den Aktionsmonat mit einem neuenErklärungsvideo (LINK https://youtu.be/ZnA8oBDcito) zur Entstehung und zu denBehandlungsmöglichkeiten dieser schweren Krebserkrankung.Das Multiple Myelom ist eine Form von Blutkrebs. Rund 6.500 Neuerkrankungenwerden jedes Jahr in Deutschland diagnostiziert.(1) Der Krankheitsverlaufunterscheidet sich von Patient zu Patient. Unspezifische Beschwerden wieKnochenschmerzen und Müdigkeit erschweren zusätzlich die Diagnose. Häufig habenPatienten über mehrere Monate Beschwerden, bevor die Erkrankung oft spät erkanntwird.(1) Andere Erkrankte - rund 25 Prozent - sind zum Zeitpunkt der Diagnosebeschwerdefrei.(1) Bei der Erkrankung vermehren sich maligne (bösartige)Plasmazellen (Myelomzellen) unkontrolliert im Knochenmark und verdrängen dienormalen Zellen der Blutbildung. Dadurch leiden Patienten im Krankheitsverlaufan Blutarmut, an einer erhöhten Infektanfälligkeit durch ein geschwächtesImmunsystem und an Knochenschmerzen und -brüchen, weil sich die Knochensubstanzauflöst. Zudem stellen Myelomzellen übermäßig falsche Proteine her, die zuOrganschäden führen z.B. an der Niere. "Das Multiple Myelom ist eineschleichende Krankheit", sagte Anita Waldmann, Vorsitzende von LHRM e.V.(Myelomgruppe Rhein-Main). "Viele Patienten spüren zunächst keine Schmerzen, imVerlauf können dann umfangreiche Beschwerden auftreten, die leider nicht immergleich richtig diagnostiziert werden. Zudem ist es für die Erkrankung typisch,dass auch Patienten, die auf eine Behandlung ansprechen, Rückfälle erleiden. Dasführt zu großen psychologischen Belastungen für Patienten und Angehörige.Erfreulich ist, dass sich die Lebensqualität in den letzten zehn Jahren, dankneuer Therapiemöglichkeiten, deutlich verbessert hat!"Das Multiple Myelom ist nicht heilbar. Moderne Behandlungsmethoden ermöglichenes aber, die Krankheit bei vielen Patienten so zu kontrollieren, dass sie wieeine chronische Erkrankung verläuft. "Ziel der Therapie ist es, dass dieErkrankung über einen längeren Zeitraum nicht auftritt und das Überleben beiguter Lebensqualität verlängert wird", sagte Dr. Roman Stampfli, Geschäftsführerder Amgen GmbH. "Aufgrund der medizinischen Forschung und der Entwicklung zahlreicher innovativer Arzneimittel konnte die Prognose von Patienten mit Multiplem Myelom in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich verbessert werden und wir forschen weiter an Ansätzen u.a. zur Immuntherapie, um den Patienten Hoffnung zu schenken." 