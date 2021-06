Myconic Capital Aktie: Erwirbt KGK Science von Auxly für bis zu 16,5 Millionen Dollar!

Die Auxly Cannabis Group Inc. (OTCQX:CBWTF) gab am Donnerstag bekannt, dass sie die KGK Science Inc. an Myconic Capital Corp. (NEO: MEDI). Die in Vancouver ansässige Investmentgesellschaft hat zugestimmt, KGK für bis zu 16,5 Millionen Dollar zu kaufen.

Die Summe, zu der sich Myconic bereit erklärt hat, beinhaltet 12,5 Mio. $ Kaufpreis, 1,5 Mio. $, die zu zahlen sind, wenn KGK in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung