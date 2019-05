Myanmar hat Test für Rechtsstaatlichkeit nicht bestanden / ROG zur Freilassung von Wa Lone und Kyaw Soe Oo

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) ist erleichtert überdie Freilassung der beiden Reuters- Journalisten Wa Lone und Kyaw SoeOo nach mehr als 500 Tagen im Gefängnis in Myanmar. Zugleich fordertROG die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi zulängst überfälligen Reformen für mehr Pressefreiheit auf."Dass diese tragische Justiz-Farce endlich ein Ende hat, ist seitlangem die erste gute Nachricht für die Pressefreiheit in Myanmar",sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. "Bei aller Freude über dieFreilassung dieser beiden mutigen Journalisten darf nicht vergessenwerden: Der Prozess gegen Wa Lone und Kyaw Soe Oo war ein Testfallfür Demokratie und Rechtsstaatlichkeit - und Myanmars Institutionenhaben den Test nicht bestanden. Die Regierung von Aung San Suu Kyimuss endlich alle Gesetze ändern, die für die Einschränkung derPressefreiheit missbraucht werden können."Wa Lone und Kyaw Soe Oo wurden am Dienstag (7. Mai) im Rahmeneiner Amnestie für rund 6500 Häftlinge freigelassen(https://ogy.de/86u0). Sie waren im Dezember 2017 festgenommenworden, nachdem sie über ein Massaker an der muslimischen Minderheitder Rohingya recherchiert hatten. Anfang September 2018 verurteilteein Gericht in der Stadt Yangon beide zu sieben Jahren Haft. Am 22.April bestätigte Myanmars Oberstes Gericht die Strafe(https://ogy.de/fesz).ANKLAGE AUFGRUND EINES GESETZES ÜBER STAATSGEHEIMNISSE VON 1923Die Anklage gegen Wa Lone und Kyaw Soe Oo basierte auf einemGesetz zu Staatsgeheimnissen aus dem Jahr 1923, mit dem das Militärden Medien noch heute signalisiert, dass es nicht Gegenstandinvestigativer Berichterstattung sein möchte. Wa Lone und Kyaw Soe Oohatten zum Zeitpunkt ihrer Festnahme über ein Massaker der Armee anRohingya-Zivilisten im Dorf Inn Din nahe der Grenze zu Bangladeschrecherchiert (http://ogy.de/j4jw).Ein Polizist sagte als Zeuge vor Gericht aus, dass Wa Lone undKyaw Soe Oo in eine Falle gelockt worden seien. Ein Vorgesetzter habedie Übergabe geheimer Dokumente an die Journalisten angeordnet, umsie anschließend festzunehmen. Wegen dieser mutigen Aussage wurde derPolizist zu einem Jahr Haft verurteilt. Reportern vor demGerichtsgebäude sagte er, seine Festnahme solle andere Polizistendaran hindern, die Wahrheit zu sagen (http://ogy.de/a2hh).Die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi hatvor allem seit Beginn der Rohingya-Krise einen Großteil ihrerinternationalen Glaubwürdigkeit in Fragen der Pressefreiheitverspielt. Journalisten, die sich der vorherrschenden Stimmungsmachegegen die muslimische Minderheit verweigern, werden von Extremistenmassiv eingeschüchtert.Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Myanmar auf Platz 138von 180 Staaten. Weitere Informationen über die Lage der Journalistenin Myanmar finden Sie unter www.reporter-ohne-grenzen.de/myanmar.Pressekontakt:Reporter ohne GrenzenPressereferatpresse@reporter-ohne-grenzen.dewww.reporter-ohne-grenzen.de/presseT: +49 (0)30 609 895 33-55F: +49 (0)30 202 15 10-29Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell