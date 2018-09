MyRealGames.com kündigt für Herbst brandneue Spiele an

London (ots/PRNewswire) -MyRealGames.com hat einige neue Spiele auf den Markt gebracht, dieviel Auswahl bieten, um für Gamer die dunkleren, kühleren Tage zufüllen. Die Herbstausgabe enthält viele neue Herausforderungen fürSpieler, die sich kostenlose Spiele für den PC(http://www.myrealgames.com/de/download-free-games/) oder kostenloseAutospiele (http://www.myrealgames.com/de/genres/car-games/)herunterladen wollen, und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, diesie bis zum Frühjahr beschäftigen werden.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/589258/My_Real_Games_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/748629/MyRealGames_Fall_Releases.jpg"Oktober und November gehören für uns zu den arbeitsreichstenMonaten des Jahres, da das wärmere Wetter vorbei ist und wir vonNatur aus lieber zu Hause bleiben und es uns gemütlich machenwollen", sagt Nikolai Veselov von MyRealGames.com. "Da uns diesbewusst ist, haben wir uns nach besten Kräften bemüht, eineerstklassige Reihe von neuen Spielen für unsere Besucherzusammenzustellen, die bei jedem Wetter Spaß machen."Eines der konsistent beliebtesten Genres sind die Spiele mitversteckten Objekten und die Fans werden sicher Farmington Tales 2:Winter Crop (http://www.myrealgames.com/de/download-free-games/farmington-tales-2-winter-crop/) zu schätzen wissen. Das Hybridspiel mitLandwirtschaft und versteckten Objekten ist vor einer verschneitenKulisse auf malerischen Dahlienfarmen angesiedelt und fordert dieSpieler heraus, die Pflanzen weiterhin gedeihen und die Farmflorieren zu lassen, auch wenn kälteres Wetter einsetzt.Auch das Schieß- und Zeitmanagementspiel Conflict Craft(http://www.myrealgames.com/de/download-free-games/conflictcraft/)ist in dieser Saison neu. In einer alternativen Realität müssen dortdie Spieler genau überlegen, wie sie den Feind überlisten, ihreeigenen Einheiten verteidigen und die Ressourcen vor den gegnerischenArmeen der Terroristen schützen können.Ebenfalls neu ist Crazycle(http://www.myrealgames.com/de/download-free-games/crazycle/), einesvon mehreren neuen Autorennspielen, das alle Familienmitgliedergenießen können. Die Gamer wählen einfach ein Fahrzeug aus und fahrenauf der Strecke los, um ihre Aufgaben zu erfüllen.Schließlich gibt es bei den Iron Sea Frontier Defenders (http://www.myrealgames.com/de/download-free-games/iron-sea-frontier-defenders/) mit nicht weniger als 40 Levels zwei brandneue Welten und einengnadenloser Feind zu überwinden, was eine ruhige Hand und einenstrategischen Geist erfordert. Die Spieler müssen die Festungenverteidigen und Kanonen bauen, um den Sieg zu erringen.Um mehr zu erfahren und zu spielen, besuchen Sie die Website:http://www.myrealgames.com/de/. Es ist keine Registrierungerforderlich, um eines der kostenlosen Spiele online, per Handy oderals Download auf dem PC zu spielen.Pressekontakt:Rebecca AppletonE-Mail: rebecca@dakotadigital.co.ukTel. Vereinigtes Königreich: +44-(0)1623-428996Tel. USA: +1-917-720-3025Original-Content von: MyRealGames.com, übermittelt durch news aktuell