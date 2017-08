Muttis Kampf - Wir schaffen das ab 14. August 2017 immer montags bis donnerstags um 20:05 Uhr auf TELE 5 (VIDEO)

München (ots) -Der neue Geniestreich von den Machern von "HöggschdeKonzentration". Ab 14. August 2017 immer montags bis donnerstags um20:05 Uhr auf TELE 5."Muttis Kampf" geht dahin, wo es in der Politik am meisten wehtut: zu den Politikern nach Hause. In 25 animierten Folgen á 8Minuten wirft TELE 5 einen Blick hinter die Kulissen des BerlinerPolitbetriebes. Anknüpfend an den großen Erfolg des Kultformats"Höggschde Konzentration", werden wir Angela, Horst und Martin beiihrem Ringen um die Krone begleiten...Der spontane Kanzlerinnen-Kommentar zu ihrem Mann:"Joachim, wir schaffen schauen das!"Hinter dem neuen Format steckt Mastermind Peter Rütten, der schonmit seiner Erfolgsreihe "Höggschde Konzentration" maßgeblich zumWM-Sieg von Jogis Jungs 2014 beitragen konnte.In "Muttis Kampf" seziert Rütten mit Co-Autor Lasse Nolte(Kalkofes Mattscheibe, SchleFaZ) nun das politische Ränkespiel imKampf um das Kanzlerinnenamt und setzt dabei auf eine animiertenationale Polit-Starbesetzung - von Angela Merkel über Martin Schulz,Sahra Wagenknecht, Cem Özdemir, Horst Seehofer und Christian Lindnerbis hin zu Alexander Gauland, garniert mit Gastauftritten voninternationalen Regierungsgrößen, gibt sich alles mit Rang und Namenein Stelldichein. Eine explosive Polit-Mischung, die hochbrisanteInsider-Informationen auf den Schirm bringt.Pressekontakt:die agentour GmbHChristina WurmTel.: +49 89 530 997 -42E-Mail: cw@die-agentour.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell